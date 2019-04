ATALANTA, I TIFOSI ASPETTANO IN AEROPORTO

22/04/2019

I tifosi dell'Atalanta sono pronti ad accorrere in massa all'aeroporto di Orio al Serio per accogliere la squadra reduce dalla vittoriosa trasferta di Napoli. L'appello, per le 23, è stato lanciato dalla pagina Facebook 'Sostieni la curva', vicina alla tifoseria organizzata della curva Nord Pisani, non nuova negli anni della gestione di Gian Piero Gasperini a iniziative del genere. L'atterraggio di giocatori, dirigenti e staff al 'Caravaggio' è previsto alle 23,30.