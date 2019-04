ATALANTA, GASPERINI: "OTTIMO PUNTO PER L'EUROPA"

07/04/2019

"Una gara sofferta contro un'Inter molto forte, abbiamo retto l'urto e fatto una buona partita. Alla fine è un pareggio che fa classifica, mancano poche partite e lo è sicuramente". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta lo 0-0 di San Siro contro l'Inter. "L'assenza di Zapata ci ha tolo presenza in area, ma la prestazione è stata buona. Abbiamo tenuto bene il campo, non era facile contro questa Inter. Per quanto siamo tutte vicine, per noi è un ottimo risultato. Abbiamo dato una impressione di forza e solidità avendo un po' meno frecce al nostro arco, ma siamo stati molto equilibrati e per noi è un punto fondamentale". E in conferenza: "Ilicic? Va bene anche zoppo".