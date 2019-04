ATALANTA, GASPERINI: "CON L'EMPOLI ABBIAMO UN SOLO RISULTATO"

14/04/2019

"Ci aspetta una partita importante in cui abbiamo un solo risultato". Il tecnico dell'Atalanta Gasperini presenta così la sfida di domani sera contro l'Empoli. "Noi non possiamo fare calcoli, non ci proviamo neanche: sappiamo che ci dobbiamo conquistare la nostra strada da soli, con le nostre forze. L'Empoli al di là della classifica è una signora squadra che recentemente ha messo in difficoltà anche Juventus e Napoli. Si tratta di una squadra temibile e pericolosa che gioca bene a calcio, ma abbiamo l'adrenalina per affrontare ogni sfida: dobbiamo continuare a tenere botta. Ilicic è a posto, ci siamo tutti a parte Toloi".