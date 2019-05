ARGENTINA, SCALONI: "ICARDI? HO CHIAMATO I MIGLIORI"

22/05/2019

L'esclusione di mauro Icardi dai 23 convocati dell'Argentina per la Copa America ha fatto molto rumore. Il ct Scaloni ha parlato proprio delle sue scelte in conferenza stampa, spiegando che alcuni giocatori sono rimasti fuori per infortuni e che le idee dello staff tecnico sono chiare: "Crediamo che questi siano i migliori giocatori che abbiamo in questo momento. Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo. Alcuni sono rimasti fuori a causa di infortuni, ma sono sempre stati presi in considerazione". Non sono pochi i dubbi che si è portato dietro il ct, tra questi il ballottaggio tra Icardi e Dybala che alla fine si è risolto in favore del secondo: "Quando si hanno così tanti giocatori tra cui scegliere, ci sono sempre dubbi. Spiegare tutto è difficile, ma alla fine la decisione è sempre la migliore per la squadra. Soffriamo quando lasciamo fuori dei giocatori, è il nostro lavoro ma non è facile".