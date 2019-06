ARGENTINA, MESSI: "NON GIOCO COME SPERAVO"

29/06/2019

Battuto 2-0 il Venezuela, l'Argentina è approdata alla semifinale di Copa America contro il Brasile, ma Leo Messi non è soddisfatto delle sue prestazioni: "Non è la mia migliore Copa America, non sto facendo la Copa América che mi aspettavo. L'importante è che abbiamo vinto. In questa Coppa chiunque può battere chiunque, abbiamo fatto un altro passo. Ci sono molte cose da evidenziare. Fin dal primo giorno l'ho detto: c'è un gruppo di bravi ragazzi oltre il calcio. A livello umano, c'è un'amicizia tra loro, cerchiamo di adattarci rapidamente e lo stiamo facendo".