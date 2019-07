ARGENTINA, L'EX CT BILARDO IN GRAVI CONDIZIONI

19/07/2019

Carlos Bilardo, ex ct dell'Argentina campione del Mondo nel 1986, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver subito un'operazione al cervello. L'81enne ex allenatore argentino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Argentina Institute of Diagnostics di Buenos Aires da 48 ore. Per Bilardo questo è stato il secondo intervento in poco più di un mese, secondo quanto riferito dal suo entourage e dalla stampa argentina.