ALBERTINI: "VAR? VA DIFESA L'INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI"

16/05/2019

Il rigore non assegnato all'Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio per il fallo di mano di Bastos "è sicuramente un errore" ma "l'indipendenza degli arbitri va difesa". Ne è convinto il presidente del Settore Tecnico della Figc, Demetrio Albertini, a margine di un incontro all'Università Cattolica di Milano. "Del Var - ammette Albertini - se ne parla in federazione perché ricade tutto lì. Rivendendolo è sicuramente un errore ma l'indipendenza degli arbitri va difesa. Vanno capite le valutazioni fatte, sia da Banti sia da Calvarese, perché anche se il Var segnala qualcosa ma l'arbitro è convinto di aver visto bene la decisione resta".