AJAX VINCENTE CHAMPIONS, LA QUOTA CROLLA

17/04/2019

Dopo l'impresa del Bernabeu quella dell'Allianz Stadium. L'Ajax ci ha preso gusto al ruolo di "ammazzagrandi" e dopo aver eliminato il Real Madrid ha eliminato anche la Juventus dalla Champions, battendola nel suo tempio. Inevitabile che adesso i Lancieri volino sempre più in alto nella considerazione dei trader di scommesse. Sul tabellone 888sport.it, ad esempio, la quota sul trionfo finale dell'Ajax è planata da 23,00 a 7,00 dopo la prova di ieri sera. In testa al pronostico il Barcellona, che pure ha conquistato la semifinale ed è dato a 2,90. Seconda piazza per il City - che gioca stasera contro il Tottenham - a 3,75. A 4,50, il Liverpool, riferisce Agipronews, con un piede in semifinale dopo il 2-0 dell'andata con il Porto, dopo l'Ajax gli analisti piazzano gli Spurs, a 12,00 e i Dragoes, a quota miracolo: 251,00.