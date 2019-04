AJAX, VAN DER SAR: "JUVE ESPERTA MA POSSIAMO BATTERLA"

10/04/2019

"E' una partita molto importante per l'Ajax, io ho giocato due anni alla Juve e con Ronaldo al Manchester. Speriamo sia una bella partita". Così Edwin Van der Saar, ad dell'Ajax, prima della partita contro la Juventus in Champions League. "Abbiamo giocatori giovani ma abbiamo già giocato anche in Europa League. Sarà difficile contro una squadra di così grande esperienza come la Juve, ma abbiamo già battuto il Real e penso siamo pronti a dimostrare come giochiamo a calcio. E' un bel quarto, ma noi vogliamo andare avanti e tornare al top anche nei prossimi anni".