AJAX, DE LIGT: "DIFFICILE USCIRE COSI', ORA..."

09/05/2019

"E' molto difficile, sei cosi' vicino alla finale. Manca un secondo alla fine e poi sei fuori. Penso non ci sia una spiegazione, nessuno puo' capire". Lo ha detto il difensore dell'Ajax Matthijs De Ligt commentando l'eliminazione della sua squadra dalla Champions League per mano del Tottenhan, che ha trionfato 3-2 al 95'. "Abbiamo giocato un ottimo calcio nel primo tempo, abbiamo fatto le cose che dovevamo fare per tenerli lontani dalla nostra area, poi sono riusciti a sorprenderci - ha aggiunto -. Dovevamo fare meglio nel finale, non so cosa dire, e' incredibile". Il difensore olandese guarda ora al campionato. "Dobbiamo ancora lottare, abbiamo due partite, se saremo campioni d'Olanda sara' una buona stagione - ha concluso -. Abbiamo fatto molto bene in Champions ma alla fine e' tutta una questione di trofei, dobbiamo vincere il titolo di campioni d'Olanda".