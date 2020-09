Calcio, Under e Mkhitaryan salvano la Roma, la Lazio supera il Frosinone

AMICHEVOLI

Impressioni contrastanti per Roma e Lazio a una settimana dall’inizio della Serie A. I giallorossi rischiano contro il Cagliari: all’intervallo è 2-0 per i padroni di casa grazie ai gol di Rog al 38’ e Walukiewicz al 43’, ma Under e Mkhitaryan rimettono le cose a posto tra il 59’ e il 61’. I biancocelesti battono invece 1-0 il Frosinone: Correa decide al 62’ una partita in cui agli uomini di Inzaghi vengono annullate due reti.

A pochi giorni dall’inizio del campionato c’è ancora molto da sistemare per la Roma di Paulo Fonseca, che rischia grosso alla Sardegna Arena andando sotto di due gol all’intervallo, ma riesce a rimontare nella ripresa approfittando dell’unico vero momento di sbandamento della squadra allenata dall’ex Di Francesco. Proprio il Cagliari sembra già poter esultare dopo neanche tre minuti di gioco: Faragò insacca sfruttando nel migliore dei modi una sponda di Simeone, ma sul tocco del Cholito l’autore della rete è in posizione irregolare. Quello della prima frazione di gioco, comunque, è un Cagliari pimpante e propositivo, che dimostra di aver subito assorbito i dettami tattici del nuovo tecnico tanto da passare in vantaggio (stavolta senza bandierine che tengano) al 38’ con Rog. Bello l’inserimento dell’ex Napoli, che riceve l’assist di Joao Pedro e batte Pau Lopez. La Roma è disorientata dalla rete subita e dopo cinque minuti concede anche il raddoppio: a firmarlo è Walukiewicz, che stacca indisturbato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo l’intervallo, la pressione degli isolani è decisamente minore, la Roma ne approfitta per guadagnare campo e con uno-due micidiale riequilibra le sorti del match: l’1-2 arriva al 59’ e porta la firma di Cengiz Under, abile nell’insaccare con una bordata dal limite, il pareggio è realtà due minuti dopo, con Mkhitaryan che da rapace dell’area di rigore approfitta del contrasto fra Cragno e Dzeko per mettere il pallone in rete. Il finale è contraddistinto dalle molte sostituzioni e da un ritmo che si affievolisce man mano che ci si avvicina al triplice fischio, che sancisce il pari tra le due avversarie. Testa ora alla Serie A: per la Roma esordio fra sette giorni a Verona contro l’Hellas, il Cagliari invece giocherà domenica 20 in trasferta contro il Sassuolo.

FROSINONE-LAZIO 0-1

Sembra già in discreta forma la Lazio di Simone Inzaghi, che al ‘Benito Stirpe’ affronta e batte i ciociari allenati dal grande ex Alessandro Nesta. La partita inizia subito con un grattacapo, però, per Simone Inzaghi: è appena il 6’, infatti, quando Luiz Felipe subisce un duro intervento da Kastanos (arrivato proprio oggi in prestito dalla Juventus e già in campo) ed è costretto ad uscire, lasciando il suo posto a Patric. I biancocelesti non risentono del cambio forzato e al 10’ vanno anche in gol con Akpa-Akpro, ma l’ex Salernitana è in posizione irregolare al momento del passaggio decisivo di Lucas Leiva. Il rapporto fra i calciatori della Lazio e la bandierina è tutt’altro che idilliaco, visto che al 41’ un’altra rete viene annullata loro per fuorigioco: stavolta oltre la linea c’è Correa, autore dell’assist per Immobile, rivelatosi inutile per la decisione dell’assistente. Nonostante il risultato non si sblocchi, la superiorità della Lazio è evidente, tanto che il migliore in campo è il portiere avversario, Iacobucci. L’estremo difensore 29enne, però, non può nulla al 62’, quando Immobile scambia con Correa in area e l’argentino va in rete, firmando il vantaggio laziale. Nonostante il gol, i biancocelesti ci provano ancora con Parolo, fermato da Iacobucci, prima della girandola di sostituzioni nel finale che spezza una volta per tutte il ritmo di un match che finisce con la vittoria della Lazio, che visto il rinvio della prima giornata (avrebbe dovuto giocare contro l’Atalanta, cui è stata concessa una settimana di riposo extra dopo le fatiche di Champions) disputerà ancora un’amichevole prima dell’inizio del campionato, sabato prossimo contro il Benevento: un vero e proprio ‘derby’ tra i fratelli Inzaghi.