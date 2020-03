Calcio tennis in giardino: l'allenamento ai tempi della quarantena

Un po' di inventiva e di immaginazione per tenersi in forma col pallone anche durante la quarantena al tempo del coronavirus. Ognuno si ingegna come può e Raul Navas e Fran Merida, compagni di squadra all'Osasuna nonché vicini di casa hanno trovato il modo di farlo utilizzando la siepe che separa le loro due abitazioni come fosse una rete. Ecco allora una partita di calcio tennis in giardino sotto il sole della Spagna. Un modo utile e non pericoloso per non perdere confidenza con la palla.