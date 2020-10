Calcio, Serie A: il presidente Dal Pino positivo al coronavirus

SERIE A

La Lega Serie A comunica che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di lunedì. Il presidente, spiega la Lega, è sintomatico, ha qualche linea di febbre e accusa un po' di tosse, e si trova in isolamento presso la propria abitazione. Seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario e nei prossimi giorni parteciperà da remoto agli appuntamenti istituzionali della Lega Serie A.

Da quanto si apprende, anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si trova in isolamento volontario per aver incontrato Dal Pino nei giorni scorsi, pur essendo risultato negativo all'ultimo test effettuato. L'incontro col ministro Spadafora avvenuto lunedì, invece, si è svolto in videoconferenza.

SPADAFORA: "AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE"

Il ministro Spadafora ha rilasciato la seguente nota: “Ho scritto al presidente Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport”