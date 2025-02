Calcio-scommesse, portiere in Camerun rapito e torturato da presidente club

Il presidente Valentin Kwain avrebbe accusato il suo portiere di aver venduto diverse partite, in particolare scommettendo sul sito 1Xbet. Per questo dopo aver portato il giocatore davanti alle autorità, che non hanno trovato nulla contro di lui, Kwain lo avrebbe fatto rapire dai suoi scagnozzi nella città di Limbe e attualmente lo terrebbe nascosto in una località sconosciuta. A denunciare il fatto - si legge sul sito 'Actu Cameroun' - sarebbe stata la mamma del calciatore, che recatosi negli uffici del club sarebbe stata cacciata in malo modo dal presidente. Al fianco del calciatore si è schierata l'Unione nazionale dei calciatori del Camerun (Synafoc). "Giustizia per Eric Parfait Djomeni! Il giovane portiere del Victoria United rapito, tenuto prigioniero e torturato dal famigerato presidente del suo club, Valentin Kwain. Eric Parfait DjomenI hai tutto il mio sostegno", ha scritto Jacques Marcel Itiga responsabile della comunicazione del sindacato camerunense.