Calcio, Palermo sfrattato dal "Renzo Barbera"

L'EPILOGO

Del vecchio Palermo non c'è più traccia negli uffici dello stadio Renzo Barbera. La vecchia proprietà, a firma di Arkus Network, è stata sfrattata dalla Polizia Municipale della città siciliana, dopo non aver risposto all'intimazione di lasciare i locali dell'impianto nei giorni scorsi. Dopo l'inventario dei beni, le Forze dell'ordine hanno affidato l'edificio alla nuova proprietà targata Hera Hora. Il Palermo di Mirri e Di Piazza ripartirà dalla Serie D. Balata: "Caso Palermo? Ho fatto di tutto"

A far ancora più rumore è stato il silenzio del popolo rosanero. Nessun tifoso era presente al Renzo Barbera durante le operazioni di sgombero della vecchia proprietà, ma per il 2 agosto è stato organizzato un corteo in città capitanato dalla Curva Nord Inferiore per gridare a tutti l'orgoglio di essere palermitani: Ora più che mai è giunto il tempo di rivendicare il senso di appartenenza alla città e al suo storico nome - si legge in un post pubblicato sui social - La curva nord inferiore invita tutti i palermitani a scendere in piazza per festeggiare questo nuovo inizio, per il nostro orgoglio".