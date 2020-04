Calcio, le squadre che vincono di più dopo aver sbloccato la partita

CLASSIFICHE CIES

Un attaccante che segni e una difesa che difenda: un mantra che non tramonta mai nel calcio. Ecco perché il CIES (osservatorio sul calcio) ha analizzato i dati degli ultimi cinque anni di 92 campionati mondiali per capire quali fossero le squadre che hanno ottenuto più vittorie dopo aver sbloccato la partita. Considerando la Serie A il primo posto spetta alla Juventus, nei top 5 campionati europei vince il Psg ma nel mondo la migliore è la Stella Rossa. Serie A, chi vince di più dopo aver sbloccato la partita

















































































La Stella Rossa, infatti, tra gennaio 2015 e dicembre 2019 ha vinto 130 partite su 135 in cui aveva segnato il primo gol per una percentuale sbalorditiva del 96,3%. Un mix di caparbietà, mentalità e magari anche di livello del campionato serbo. Sul podio Sheriff Tiraspol (Moldavia) con il 94,1% e l'Albirex Nigata di Singapore col 93,3%. Fanalino di coda i Central Coast Mariners, solo 20 vittorie su 53 partite sbloccate nel campionato australiano per una media del 37,7%.

Restingendo il campo ai 5 top campionati europei domina il Psg con l'89,9% di vittorie (124 vittorie su 138 partite sbloccate), davanti a Barcellona (88,5%) e Manchester City (87,1%). La Juventus si posiziona al quarto posto ma è prima nel campionato italiano davanti a Napoli e Inter, quinto un sorprendente Lecce (contando anche i campionati di Serie B e C).