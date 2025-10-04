Logo SportMediaset
Lazio, risentimento per Zaccagni: out contro il Torino e dalla Nazionale

04 Ott 2025 - 14:35

La Lazio perde il proprio capitano a poche ore dal match contro il Torino. Mattia Zaccagni, infatti, ha accusato un fastidio e, dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, non sarà a disposizione per la sfida contro il grande ex Marco Baroni a causa di un risentimento muscolare a carico dell'adduttore. Il calciatore, quindi, nella giornata di lunedì sarà sottoposto accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema. 

Zaccagni salterà anche le partite della Nazionale: il ct Gattuso al suo posto ha convocato Roberto Piccoli (Fiorentina).

