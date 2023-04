Calcio femminile, Roma Campione d'Italia per la prima volta

CALCIO FEMMINILE

Le reti di Greggi e Bartoli contro la Fiorentina regalano alle giallorosse il tricolore

© twitter Storico scudetto della Roma nel calcio femminile. Grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, la squadra di coach Alessandro Spugna ha conquistato aritmeticamente il titolo per la prima volta nella sua storia portandosi a +14 sulla Juventus nella poule scudetto. In un "Tre Fontane" al limite della capienza, a decidere la gara con la Viola e ad assicurare i tre punti-scudetto alle giallorosse sono state le reti di Greggi e Bartoli.

GRAVINA: "STAGIONE SUPER, COMPLIMENTI ALLA ROMA"

"Congratulazioni alla Roma per il meritato successo: la societa' giallorossa si e' resa protagonista di una stagione travolgente". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si complimenta cosi' con la Roma fresca vincitrice del campionato di calcio femminile. "La conquista del primo scudetto - prosegue il n.1 del calcio italiano - e' il coronamento di una programmazione che, partendo dal settore giovanile, sta coinvolgendo tutto il pubblico romanista, come ha dimostrato la grande partecipazione nella gara di Champions League contro il Barcellona allo stadio Olimpico".



GUALTIERI: "ORGOGLIOSI DELLO STORICO SCUDETTO DELLA ROMA"

"Super AS Roma Femminile! Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team! Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l'omaggio della citta'". Cosi' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Twitter in merito al primo storico scudetto, vinto dalla formazione giallorossa dopo la vittoria di oggi per 2-1 contro la Fiorentina.