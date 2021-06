Calcio: ecco il trailer di "I am Zlatan", il film sulla vita di Ibrahimovic

È uscito il trailer ufficiale di I am Zlatan, il film su Zlatan Ibrahimovic ispirato alla sua biografia (Io, Ibra), la cui uscita nelle sale è prevista per l'autunno 2021 (la prima è in programma a Stoccolma il 10 settembre). Le immagini, diffuse dallo stesso attaccante del Milan sui suoi profili social, mostrano alcuni dei momenti clou della sua carriera: i primi calci al pallone, le giovanili nel Malmö, l'affermazione all'Ajax... Si intravedono anche alcune delle figure chiave del percorso di Zlatan nel mondo del calcio, come Mino Raiola (interpretato da Emmanuele Aita) e Luciano Moggi, che lo portò dai Lancieri alla Juventus nel 2004. Gli attori che interpreteranno il ruolo di Ibra sono invece Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Il lungometraggio è stato scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz e diretto da Jens Sjorgen. Sarà distribuito in Italia da Lucky Red.