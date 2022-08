Calcio e tifosi: le partite si guardano in famiglia, soprattutto con pizza e birra

© ufficio-stampa

Il campionato di Serie A è ai blocchi di partenza. Il calcio tornerà a essere il compagno preferito per milioni di appassionati e, con esso, tornano anche i riti che lo accompagnano, cibo compreso. Ma come si comportano gli italiani quando gioca la propria squadra del cuore? Secondo quanto emerge da una ricerca SWG per Deliveroo - che ha indagato i rituali e i comportamenti messi in campo dagli tifosi quando scende in campo la propria squadra del cuore - circa un italiano su due (45%) guarda la partita in famiglia e, con buona pace delle divisioni da stadio, il 60% degli intervistati ammette nel salotto di casa anche i tifosi delle squadre avversarie.