Il Covid spaventa il calcio: la situazione nelle squadre in giro per l'Europa

Dopo la sosta giocatori e staff si sono ritrovati per la ripresa della preparazione, ma i contagi non lasciano tranquille le società

Dopo la pausa natalizia e in attesa dei primi movimenti di mercato, i vari campionati ripartono nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff sono stati infatti sottoposti a tamponi di controllo e le notizie sono state poco incoraggianti, con casi di positività emersi in diverse squadre, non solo in Italia.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra, uno è Musso

Bologna: Molla, Viola, Dominguez, Hickey

Cagliari: Nandez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 2 giocatori positivi e tre tesserati vicini alla prima squadra

Genoa: Shevchenko, Criscito, e Serpe

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano

Juventus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur

Milan: Tatarusanu. Annunciato un altro positivo.

Napoli: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui, un membro dello staff e un magazziniere, oltre a Spalletti.

Roma: positivi Mayoral, Fuzato e un altro giocatore

Salernitana: positivi 9 giocatori e due membri dello staff

Sampdoria: Augello, Falcone

Sassuolo: positivi 3 giocatori della prima squadra, uno è Peluso, e un membro dello staff

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: tre giocatori e un membro dello staff, oltre ai tre elementi del gruppo squadra risultati positivi nell'ultimo screening.

Venezia: positivi 2 tesserati

Verona: 8 giocatori positivi e due membri dello staff

Udinese: 7 calciatori e 2 membri dello staff

IL BORDEAUX VUOLE RINVIARE LA PARTITA CON IL MARSIGLIA

Con ben 17 giocatori indisponibili per il Covid-19, il Bordeaux farà ufficialmente richiesta alla Lega per rinviare la partita di campionato contro il Marsiglia, in programma venerdì sera.

IL LIVERPOOL CHIEDE IL RINVIO DELLA SEMIFINALE DI CARABAO CUP

Il Liverpool rende noto in un comunicato ufficiale di aver formalmente chiesto alla Lega calcio inglese il rinvio della semifinale d'andata di Carabao Cup contro l'Arsenal, in programma giovedì sera a Londra, a seguito del numero crescente di sospetti postivi al Covid-19. Oggi è stata cancellata la seduta d'allenamento dei reds.

LEGA SERIE A: "IL CALENDARIO RESTA INVARIATO"

Il calendario della prima giornata di ritorno della serie A, in programma giovedì prossimo, rimane invariato: è quanto filtra dalla Lega calcio, alla quale la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita col Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le undici positività al Covid riscontrate. L'attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona e Udinese, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali.

LA ASL CAMPANA ANALIZZA LA SITUAZIONE COVID DEL NAPOLI

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcio Napoli nei confronti del Covid, per analizzare se resta la possibilità di partire in aereo per Torino per il match di campionato contro la Juventus di giovedì. Il club azzurro oggi ha registrato la positività al Covid del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit, tutti reduci, tranne Malcuit, dai giorni di allenamento di gruppo a Castel Volturno. Il Napoli ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie.

IL MILAN COMUNICA LA POSITIVITA' DI UN CALCIATORE

"AC Milan comunica che a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate": questo l'annuncio della società rossonera sul suo sito ufficiale.

NAPOLI: SPALLETTI POSITIVO

Questo il comunicato del club azzurro: "Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo". Salterà sicuramente la partita con la Juve e quella con la Samp.

IL TORINO COMUNICA CHE CI SONO 3 ELEMENTI DEL GRUPPO SQUADRA POSITIVI

Il Torino Football Club comunica che 3 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha informato le Autorità sanitarie competenti e sospeso l’attività odierna.

LA ASL BLOCCA ANCORA LA SALERNITANA: CHIESTO IL RINVIO DELLA PARTITA CON IL VENEZIA

La Salernitana è stata di nuovo fermata dalla Asl per i troppi casi di Coronavirus nel gruppo squadra. I campani hanno chiesto il rinvio della gara casalinga con il Venezia in programma giovedì. A rischio anche la partita con il Verona di domenica.

TORINO: ALLENAMENTO SOSPESO, RISCHIO FOCOLAIO

E' stato sospeso l'allenamento del Torino. La seduta era prevista per questo pomeriggio ma dopo i tamponi effettuati in mattinata a tutto il gruppo squadra, infatti, si rischia un focolaio in casa granata. Sarà da valutare se la squadra potrà andare a Bergamo per la trasferta con l’Atalanta, al momento in dubbio.

FOCOLAIO COVID ANCHE ALL'UDINESE

Focolaio Covid anche all'Udinese: la società friulana ha comunicato che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19, di cui 7 calciatori e 2 membri dello staff. "Il Club - si legge in una nota - ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli e ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto". A questo punto diventa in forse la trasferta di giovedì a Firenze.

NAPOLI: ANCHE MARIO RUI POSITIVO

In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.

FOCOLAIO BAYERN: ALTRI 2 POSITIVI

Il Covid-19 non risparmia il Bayern Monaco. Il club più titolato di Germania, attuale capolista della Bundesliga, risulta fra i più colpiti nelle ultime settimane. Il Bayern, dopo le positività di Nianzou, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Manuel Neuer e dell'assistente allenatore Dino Toppmoeller, ha annunciato quelle di Leroy Sané e Dayot Upamecano.

PSG: DONNARUMMA POSITIVO AL COVID

Gianluigi Donnarumma è positivo al Covid. Il portiere del Psg è già in isolamento. Con Donnarumma sono quattro i positivi nella squadra francese dopo Messi, Rico e Bitumazala. Test negativi per Bernat, che domani tornerà ad allenarsi.

FOCOLAIO VERONA: 10 NUOVI POSITIVI

Il Verona ha annunciato "che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore". La società, prosegue il comunicato, "ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

ASL SALERNO: DECISIONE SU SALERNITANA-VENEZIA DOPO TAMPONI

"Trasferta di Verona? La Salernitana resta a Salerno, non si muove. Non ci saranno provvedimenti come l'altra volta per quanto riguarda gli spostamenti. Vedremo come evolverà la situazione. L'Asl decide come trattare i contatti dei contagi. Nel momento in cui la Salernitana ci ha comunicato dei 5 positivi noi interveniamo sui contatti stretti e ora li stiamo valutando". Lo ha detto Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all'ASL di Salerno, intervenuto a Radio Punto Nuovo. "I contatti stretti restano a casa per cinque o dieci giorni. È nata confusione tra positivi e contatti stretti perché per primi c'è il tampone verificato, i secondi sono conseguenza di inchiesta epidemiologica. Noi applichiamo la normativa a tutti quelli che ci vengono comunicati come casi positivi. Man mano che arriveranno comunicazioni sugli esiti dei tamponi avremo un quadro più chiaro e avremo una visione di prospettiva per Salernitana-Venezia più certa", ha aggiunto

NAPOLI: MALCUIT POSITIVO AL COVID

In una nota il Napoli fa sapere che "in seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

PARMA, POSITIVO BUFFON

Il Parma ha comunicato che "nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra".