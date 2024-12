Calcio donne: Euro U19, Italia batte Turchia e accede a 2/a fase qualificazioni

Prosegue ad ampie falcate la sua corsa verso l'Europeo la Nazionale Under 19 Femminile, che a Nysa (Polonia) supera la Turchia con un roboante 10-0 e stacca il pass per la seconda fase delle qualificazioni. Dopo il successo all'esordio con le padrone di casa della Polonia e la sconfitta di misura con l'Inghilterra, nella terza e ultima gara del girone bastava un pareggio all'Italia per assicurarsi il passaggio del turno. Ma le Azzurrine sono scese in campo per vincere e, a suon di gol, hanno conquistato i tre punti e il primo posto del girone. Protagonista assoluta l'attaccante del Cesena Carolina Tironi, a segno quattro volte anche con una spettacolare rovesciata, ma è tutta la squadra a meritare un bel dieci in pagella. E non potrebbe essere altrimenti. Basta un tempo alla squadra di Nicola Matteucci per mettere la qualificazione in cassaforte. In vantaggio dopo cinque minuti con il primo dei quattro gol di giornata di Carolina Tironi, a cavallo della mezzora ha già risolto la pratica grazie alle reti di Eleonora Ferraresi e Paola Fadda. Prima dell'intervallo arrivano anche i gol di Elena Cristina Pizzuti e Manuela Perselli, ma siamo solo a metà dell'opera. Nella ripresa, dopo l'autorete di Azra Tiras e il sigillo di Sofia Testa, si scatena infatti Tironi, che va a segno altre tre volte fissando il risultato sul 10-0. L'Italia, che nelle scorse settimane aveva già visto qualificarsi alla seconda fase dei rispettivi Campionati Europei l'Under 17 Femminile e le Nazionali Under 19 e 17 maschili, fa così l'en plein confermandosi sempre più come un modello di riferimento a livello giovanile."Le ragazze ci hanno fatto divertire - il commento di Matteucci - e le prime a divertirsi sono state loro, credo sia la cosa più importante. Questo, oltre al fatto che sono state bravissime, vuol dire che sono state messe in condizione di esprimersi al meglio dalla Federazione, dallo staff, dalla delegazione e da tutti gli addetti ai lavori. Ognuna delle tre partite del girone ci ha lasciato qualcosa di importante, anche la sconfitta con l'Inghilterra che è arrivata nonostante una buona prestazione". Venerdì alle 10.30 si terrà il sorteggio del Round 2. Le gare della seconda fase delle qualificazioni - che si disputeranno tra il 17 e il 26 febbraio o tra il 31 marzo e l'8 aprile - sanciranno le sette nazionali che si uniranno alla Polonia, paese ospitante, nella fase finale in programma dal 15 al 27 giugno. "Ho chiesto alle ragazze - sottolinea il tecnico - di portarsi dietro l'esperienza maturata in questo raduno. Sono state molto professionali, sia dentro sia fuori dal campo, curando sempre tutti i dettagli. Tre partite in sette giorni ti portano via energie, hanno fatto molti sacrifici e sono state premiate. Oggi sapevamo che era importante per la classifica segnare tanti gol e, pur avendo chiuso il primo tempo sul 5-0, hanno continuato a giocare con il massimo impegno senza mai calare nell'attenzione".