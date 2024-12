Calcio donne: Adidas presenta 'Konektis', il pallone ufficiale di Euro 2025

Alla vigilia del sorteggio dei gironi della Fase Finale di Uefa Women's Euro 2025, in programma questa sera a Losanna, Adidas svela il pallone ufficiale del torneo: è Konektis, in esperanto 'connesso', per ribadire l'opportunità di creare connessioni tra i tifosi grazie alle ridotte distanze delle otto città ospitanti (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Sion e Thun). Il design celebra la Svizzera con grafiche audaci, che richiamano il paesaggio naturale e architettonico. Su uno sfondo perlescente, il pallone presenta motivi a blocchi frastagliati in rosso, blu, viola, arancione e verde, ispirati alla silhouette delle Alpi. Ogni pannello incorpora anche una grafica personalizzata che rappresenta i luoghi simbolo delle città ospitanti, tra cui il Municipio di Basilea, la Torre dell'Orologio di Berna, le Jet d'Eau di Ginevra, il Ponte della Cappella di Lucerna, la Cattedrale di San Gallo, il Castello del Tourbillon di Sion, il Castello di Thun e l'Opernhaus Zürich. Konektis è stato progettato per garantire una maggiore precisione di gioco grazie all'utilizzo del Precisionshell, una forma a pannelli di 20 pezzi con scanalature in rilievo strategicamente posizionate sul guscio esterno del pallone. La forma è stata meticolosamente studiata e testata in laboratorio e sul campo per valutare il flusso d'aria sul pallone, per la massima precisione. I benefici in termini di prestazioni continuano grazie al CTR-CORE, un sistema progettato per garantire precisione e coerenza in volo. Questo sistema aiuta il pallone a mantenere la forma e la pressione dell'aria ottimale, supportando un gioco veloce e preciso.