Calcio a cinque, Mondiali femminili: Italia ai quarti, Iran sconfitto 3-1

A fine partita le voci dei protagonisti, partendo dall'allenatrice delle Azzurre Francesca Salvatore: "Il risultato ottenuto rappresenta il sunto di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo dimostrato di avere carattere, di essere una squadra forte che non si è scomposta neanche sotto di un gol. È stata una grande prova di forza, perché è stata molto più dura di quanto ci aspettassimo: siamo usciti con tanta esperienza in più, ora inizia un'altra fase del Mondiale. Siamo rimaste in otto, chiunque è fortissimo: siamo preparate a questo livello, siamo in palla e da domani penseremo al Portogallo". Eletta Player of the Match Gaby Vanelli racconta: "Sapevamo sarebbe stata una gara molto intensa e dura, abbiamo sofferto e il risultato è venuto fuori piano piano. Sono felice per tutto il sacrificio che la squadra ha messo su ogni pallone. Il premio è un'emozione, ma non è solo mio ma di tutte le mie compagne di squadra".