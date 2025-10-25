Calcio a 5, Euro 2026: sorteggiato il girone dell'Italia

Questa mattina, presso la Žalgirio Arena di Kaunas (Lituania)si sono tenuti i sorteggi dei quattro Gruppi che andranno a comporre la fase finale dell'Europeo di futsal 2026. L'Italia, che partiva dalla seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo D pescando proprio i campioni in carica del Portogallo, oltre alla Polonia e all'Ungheria, rispettivamente dalla terza e quarta urna. Il girone si giocherà a Lubiana, nella capitale slovena che ospiterà interamente anche il Gruppo C con i padroni di casa, la Spagna, la Bielorussia e il Belgio. Nel Gruppo A, oltre all'ospitante Lettonia dell'ex Ct azzurro Bellarte, ci sono Croazia, Georgia e Francia, mentre nel B la Lituania attende Armenia, Cechia e Ucraina. "È sotto gli occhi di tutti il valore del Portogallo che è la squadra campione in carica e non dobbiamo sottovalutare la Polonia che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, frutto di un campionato di alto livello - ha commentato il ct, Salvo Samperi - Sarà un avversario difficile, esattamente come l'Ungheria, ma d'altronde siamo all'Europeo e non possiamo pensare che esistano impegni facili. Ciò che dobbiamo fare noi è continuare il nostro percorso di crescita nei prossimi appuntamenti, concentrandoci sugli aspetti da migliorare per poi presentarci all'Europeo nella miglior condizione possibile".