Calcio a 5: daspo per quattro tifosi del Bernalda

La Polizia, su disposizione del questore Emma Ivagnes, ha eseguito quattro daspo nei confronti di quattro tifosi del Futsal Bernalda (Matera), accusati di comportamento violento al termine di un incontro di calcio a 5, svoltosi al PalaCampagna della città jonica il 14 dicembre 2024, tra la squadra di casa e l'Itria Football di Cisternino (Brindisi), valevole per la coppa di Divisione under 23 A2 Elite. Tre dei provvedimenti, che vietano l'ingresso a manifestazioni agonistiche su tutto il territorio nazionale, hanno la durata durata di un anno e sei mesi, mentre il quarto quella di un anno. L'emissione dei divieti segue all'attività investigativa svolta dal Commissariato di Pisticci, anche attraverso l'analisi delle immagini di alcune telecamere comunali installate nei pressi del luogo dell'aggressione. Da qui l'individuazione e il deferimento all'Autorità giudiziaria degli autori delle condotte violente, per i reati di lesioni e minacce.