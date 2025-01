Calcio a 5: al via qualificazioni Euro 2026, 17 azzurri convocati

Alla fine, il momento è arrivato. Dopo aver affrontato prima la Norvegia e poi la Lituania in quattro amichevoli complessive - che hanno fruttato altrettante vittorie -, il 2025 della Nazionale di futsal comincia con le marce alte: giovedì 30 gennaio alle ore 20 al Pala Catania di Catania (ingresso gratuito, diretta Vivo Azzurro TV) contro la Bielorussia e martedì 4 (ore 18) in trasferta a Vantaa in casa della Finlandia, gli Azzurri affronteranno le prime due gare del Gruppo 2 delle Qualificazioni a Futsal Euro 2026. A marzo, nel giro di cinque giorni, è invece prevista la doppia sfida con Malta: giovedì 6, al Pala Hockey di Reggio Emilia la partita in casa, mentre martedì 11 quella in trasferta. Il girone si chiuderà poi ad aprile con la trasferta in Bielorussia (venerdì 11) e l'ultimo match in casa con la Finlandia (mercoledì 16). L'Italia si ritroverà lunedì 27 a Catania dove inizierà a preparare la partita con i bielorussi. Appuntamento speciale per i catanesi in roster, fra tutti il Ct Salvo Samperi e il capitano Carmelo Musumeci che martedì 28 presso la Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, parteciperanno alla conferenza stampa di 'lancio' del match di giovedì sera. Lo stesso Samperi ha reso ufficiali le convocazioni, chiamando 17 calciatori: novità assoluta è il pivot della L84 Torino Lucas Braga (ex Feldi Eboli, venne allenato proprio da Samperi), mentre torna in azzurro - rispetto a quanto visto a Benevento con la Lituania - Antonio Molaro.