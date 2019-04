Cairo-Cruciani, che lite a Tiki Taka!

15/04/2019

"Cosa c'entra se le due squadre erano sullo 0-0? Se un rigore c’è, lo si dà. Cruciani, devo darti della capra. Non capisci niente di calcio. Capra, capra, capra". A Tiki Taka scoppia la lite tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il giornalista. "Lei è autorizzato a dire quello che vuole e ha anche due giornali dove scriverlo - la replica - Lei non si può permettere di gettare m... su di me su un'opinione legittima". Poi è arrivata la pace.