Cagliari, che frecciata di Ranieri a Mancini: "Ho ancora stimoli diversi dai soldi"

Il tecnico dopo il ko contro l'Inter: "La mia carriera da tecnico di squadre di club si chiuderà qui, ma per una nazionale..."

Claudio Ranieri ha parlato anche del suo futuro ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter, non risparmiando una frecciata all'ex ct della Nazionale, Roberto Mancini: "La mia carriera da allenatore di club si chiuderà a Cagliari - ha spiegato il tecnico -. Se poi dovesse arrivare la nazionale giusta, che mi stuzzica... Ci penserei. Quella araba è già occupata? Francamente non ci sarei andato. Ho ancora stimoli diversi rispetto a quelli dei soldi".

Poi sulla partita: "Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo confusione - le sue parole a Dazn -. Nella ripresa loro sono andati in gestione e noi abbiamo avuto qualche fiammata. Buon per noi, i ragazzi hanno scoperto la Serie A contro una squadra che lotterà per vincere il campionato e che è arrivata in finale di Champions. Io non posso dire nulla ai miei giocatori, quando hai contro una squadra molto più forte della tua bisogna saperlo riconoscere".