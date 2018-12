Panatta: "La Roma ha preso gol da un sorcio". Il Cagliari si ribella

09/12/2018

Adriano Panatta, grande tifoso giallorosso, va un po' oltre parlando di Marco Sau e il Cagliari non ci sta. Polemica social tra l'ex tennista vincitore del Roland Garros 1976, che in una trasmissione della Rai aveva definito l'attaccante (autore del 2-2 contro la Roma) "sorcio nero che si inserisce in mezzo alla difesa", e il club sardo che ha reagito su Twitter: "Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi. Panatta campione solo quando giocava".