 "Noi siamo sardi". Cagliari, una poesia contro il razzismo

"Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d’oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese". Il Cagliari combatte il razzismo con una poesia di Grazia Deledda (prima donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926) che verrà distribuita questa sera alla Sardegna Arena in occasione della sfida col Genoa.