Malore allo stadio: muore un tifoso del Cagliari. Cori vergognosi durante i soccorsi

16/03/2019

Tragedia alla Sardegna Arena durante Cagliari-Fiorentina: sugli spalti un tifoso di 45 anni, Daniele Atzori, è deceduto in seguito a un malore. Il supporter rossoblù, residente nell'hinterland, si è accasciato in Curva Sud a una decina di minuti dal termine della partita e inutili sono stati i soccorsi. Con lui sugli spalti c'erano la madre e la sorella.



Sui social dei tifosi del Cagliari, oltre al cordoglio, anche l'indignazione per dei cori che ci sarebbero stati dal settore ospiti dei Viola. Secondo alcuni presenti alla Sardegna Arena i tifosi fiorentini, riferisce l'Unione Sarda, avrebbero intonato "Devi morire". "Vergognoso e inaccettabile" la denuncia di alcuni supporter.