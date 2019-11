Lecce-Cagliari: rissa tra Lapadula e Olsen, entrambi espulsi

Finale ad alta tensione al Via del Mare durante la sfida di Serie A tra Lecce e Cagliari. L'attaccante giallorosso Gianluca Lapadula e il portiere dei sardi Robin Olsen sono stati espulsi dopo essere venuti alle mani in seguito al rigore del momentaneo 1-2 realizzato dall'ex Milan, Dopo il gol Lapadula avrebbe voluto recuperare velocemente il pallone che il portiere svedese ha invece calciato lontano facendo scattare la rissa in campo.

lapresse Momenti di grande tensione negli ultimi minuti di Lecce Cagliari. Lapadula segna il gol dell'1-2 dal dischetto per un fallo di mano in area di Cacciatore (espulso) e poi viene alle mani con Olsen. Un duro scontro che l'arbitro punisce mostrando a entrambi i giocatori il cartellino rosso.





