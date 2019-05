Inaugurato a Betlemme un campo di calcio dedicato ad Astori

31/05/2019

È stato inaugurato a Betlemme il 'Davide Astori Playground', un campo di calcio che Fiorentina e Cagliari hanno realizzato - in collaborazione con 'Assist for peace' - in memoria del difensore scomparso il 4 marzo 2018 in un albergo di Udine. Sarà aperto a tutti i bambini della zona. Presenti i genitori e i fratelli di Astori e le delegazioni delle due squadre, con in testa il campione del mondo del 1982 e bandiera viola Giancarlo Antognoni, Nicolò Barella, Federico Chiesa, Vitor Hugo, Fabio Pisacane e Rodriguez Montiel. C'era anche il sindaco di Betlemme Anton Salman che ha messo a disposizione l'area e ha seguito i lavori, con tecnici italiani e del luogo.