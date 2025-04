Cagliari Primavera nella storia, Barella: "Avete realizzato uno dei miei sogni"

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Cagliari ha ricevuto i complimenti in campo di Nicolò Barella, grande ex dei rossoblù. "Avete fatto la storia. Io ci ho provato tanti anni, ma non ce l'ho fatta - ha detto il centrocampista dell'Inter parlando in campo alla squadra ai microfoni di Sportitalia -. Complimenti, sono contento per tutti voi". "Avete realizzato uno dei miei sogni che era vincere una coppa con questa maglia", ha aggiunto.