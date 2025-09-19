Cagliari, Pisacane: "Restiamo con i piedi per terra, felici di Belotti"

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, Fabio Pisacane è senza voce, ma è soddisfatto del risultato e della prestazione del suo Cagliari. "Siamo contenti di aver portato a casa una vittoria importante, ma è solo una tappa di un percorso difficile - ha spiegato il tecnico dei sardi -. Da domani ci prepariamo già per mettere la prossima partita nel mirino. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare sodo". "Le sostituzioni? Il Lecce a inizio ripesa ha alzato il baricentro e faticavamo un po', ma era normale perché la squadra aveva speso molto - ha aggiunto -. Con i cambi volevo più freschezza e fisicità nelle ripartenze". "Belotti? E' un giocatore che ho voluto e la società mi ha accontentato. Mi ha subito colpito per entusiasmo, energia e voglia di rilanciarsi dopo un'annata così-così - ha proseguito -. Siamo tutti felici di averlo perché è un punto di riferimento dello spogliatoio. Ci auguriamo che sia l'inizio di un suo grande percorso". "Mina era il rigorista l'anno scorso, ma è stato intelligente a lasciare il pallone ad Andrea - ha concluso -. Si vince grazie anche a queste cose".