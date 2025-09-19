Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Pisacane: "Restiamo con i piedi per terra, felici di Belotti"

19 Set 2025 - 23:30
© IPA

© IPA

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, Fabio Pisacane è senza voce, ma è soddisfatto del risultato e della prestazione del suo Cagliari. "Siamo contenti di aver portato a casa una vittoria importante, ma è solo una tappa di un percorso difficile - ha spiegato il tecnico dei sardi -. Da domani ci prepariamo già per mettere la prossima partita nel mirino. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare sodo". "Le sostituzioni? Il Lecce a inizio ripesa ha alzato il baricentro e faticavamo un po', ma era normale perché la squadra aveva speso molto - ha aggiunto -. Con i cambi volevo più freschezza e fisicità nelle ripartenze". "Belotti? E' un giocatore che ho voluto e la società mi ha accontentato. Mi ha subito colpito per entusiasmo, energia e voglia di rilanciarsi dopo un'annata così-così - ha proseguito -. Siamo tutti felici di averlo perché è un punto di riferimento dello spogliatoio. Ci auguriamo che sia l'inizio di un suo grande percorso". "Mina era il rigorista l'anno scorso, ma è stato intelligente a lasciare il pallone ad Andrea - ha concluso -. Si vince grazie anche a queste cose". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

00:46
DICH MATERAZZI SU CHIVU E INTER 19/09 SRV

Materazzi: "C'è una cosa che mi piace di Chivu"

00:18
DICH MATERAZZI SU MOURINHO 19/09 SRV

Materazzi: "Mourinho? Inutile commentare"

00:21
DICH MATERAZZI SU PIO ESPOSITO 19/09 SRV

Materazzi: "Pio Esposito? Non ha solo il fisico"

00:26
DICH MATERAZZI SU THURAM 19/09 SRV

Materazzi: "Thuram più forte delle polemiche"

01:08
DICH PIOLI pre Como DICH

Pioli: "E' il momento di vincere"

01:32
DICH ITALIANO pre Genoa DICH

Italiano "Dobbiamo essere più veloci negli ultimi 30 metri"

01:30
DICH ALLEGRI 2 pre Udinese DICH

Allegri: "Al Milan vincere deve essere la normalità"

01:12
DICH ALLEGRI 1 pre Udinese DICH

Allegri: "Udinese snodo importante della stagione"

01:01
DICH TUDOR 2 PRE VERONA DICH

Tudor: "Di Gregorio? Sarà il titolare per tutta la stagione"

01:06
DICH TUDOR 1 pre Verona DICH

Tudor a Verona da ex: "Dobbiamo fare una partita pazzesca"

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Cagliari, Pisacane: "Restiamo con i piedi per terra, felici di Belotti"
23:20
Lecce, Di Francesco: "Ingenui sul rigore, qualche preoccupazione c'è..."
23:08
Cagliari, Palestra: "Mi sento pronto, è solo l'inizio"
23:06
Cagliari, Belotti: "Sento la fiducia e gioco libero"
23:02
Nuovo Ferraris, Genoa e Samp: "Sarà moderno e sostenibile"