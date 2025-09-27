Logo SportMediaset
Cagliari, Pisacane: "Belotti mi ha detto di aver sentito crac"

27 Set 2025 - 23:48

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo provato a metterci col 4-4-2, e nei primi 15' abbiamo avuto un buon assetto in fase di non possesso. Nella ripresa abbiamo provato ad alzare il baricentro ma di fronte avevamo una grandissima squadra, non posso rimproverare nulla ai miei". Poi l'apprensione per l'infortunio di Belotti (problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro fortuito con Josep Martinez): "Ha detto di aver sentito crac, aspettiamo gli esami e speriamo non sia nulla di grave. Speriamo non sia quel che pensiamo, dobbiamo essere fiduciosi" le parole a Sky.

