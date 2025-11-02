Cagliari, Pisacane: "A Roma voglio la squadra delle prime gare"

Il Cagliari riparte dalla difesa per la gara di domani contro la Lazio: Pisacane ritrova Mina e quasi sicuramente (le esclusioni erano state tecniche) anche Luperto. "Non è mai stato un caso- ha detto il mister nella conferenza stampa della vigilia- e mi dispiace che sia diventato un tormentone. Nessuno ha mai messo in discussione il valore e quanto ha fatto lo scorso anno. L'ho visto sereno. E domani potrebbe giocare dall'inizio". Con lui il Cagliari dovrebbe ritornare a quattro dietro: "Questa squadra è nata per giocare a quattro- ha detto il mister- anche se poi, quando siamo stati in emergenza, abbiamo dovuto trovare altre soluzioni. Certo, con Mina e Luperto, si gioca sicuramente a quattro". Cagliari alla ricerca della solidità delle prime partite: "Mai cercato alibi- ha detto- ma quando ti mancano tre quattro giocatori, senza fare torto a chi li ha sostituiti, è chiaro che la situazione cambia anche per l'esigenza di trovare altre soluzioni". Solo due punti nelle ultime cinque partite: "Per la gara con il Sassuolo mi dispiace molto- ha detto- abbiamo deluso la gente, volevamo regalarci una classifica più serena, ma così non è stato. Ora dobbiamo limitare gli errori, anche i miei". Partita non facile con la Lazio: "Hanno molte assenti- ha detto- ma anche ottimi giocatori e ottimo allenatore. Noi dobbiamo cercare punti con umiltá, consapevoli del nostro obiettivo, magari prendendo spunto da quello che abbiamo messo in campo soprattutto nelle prime partite di questo campionato". Folorunsho in calo. "L'anno scorso ha giocato poco- ha spiegato- lui puó migliorare solo giocando ancora. È andato bene soprattutto quando siamo stati al completo, poi- ma questa puó anche essere colpa mia- si è dovuto adattare anche ad altri compiti. E lo stesso discorso puó valere anche per Adopo: l'anno scorso ha disputato un campionato splendido, ma lui ha voglia ancora di migliorarsi".