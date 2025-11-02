Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Pisacane: "A Roma voglio la squadra delle prime gare"

02 Nov 2025 - 14:14

Il Cagliari riparte dalla difesa per la gara di domani contro la Lazio: Pisacane ritrova Mina e quasi sicuramente (le esclusioni erano state tecniche) anche Luperto. "Non è mai stato un caso- ha detto il mister nella conferenza stampa della vigilia- e mi dispiace che sia diventato un tormentone. Nessuno ha mai messo in discussione il valore e quanto ha fatto lo scorso anno. L'ho visto sereno. E domani potrebbe giocare dall'inizio". Con lui il Cagliari dovrebbe ritornare a quattro dietro: "Questa squadra è nata per giocare a quattro- ha detto il mister- anche se poi, quando siamo stati in emergenza, abbiamo dovuto trovare altre soluzioni. Certo, con Mina e Luperto, si gioca sicuramente a quattro". Cagliari alla ricerca della solidità delle prime partite: "Mai cercato alibi- ha detto- ma quando ti mancano tre quattro giocatori, senza fare torto a chi li ha sostituiti, è chiaro che la situazione cambia anche per l'esigenza di trovare altre soluzioni". Solo due punti nelle ultime cinque partite: "Per la gara con il Sassuolo mi dispiace molto- ha detto- abbiamo deluso la gente, volevamo regalarci una classifica più serena, ma così non è stato. Ora dobbiamo limitare gli errori, anche i miei". Partita non facile con la Lazio: "Hanno molte assenti- ha detto- ma anche ottimi giocatori e ottimo allenatore. Noi dobbiamo cercare punti con umiltá, consapevoli del nostro obiettivo, magari prendendo spunto da quello che abbiamo messo in campo soprattutto nelle prime partite di questo campionato". Folorunsho in calo. "L'anno scorso ha giocato poco- ha spiegato- lui puó migliorare solo giocando ancora. È andato bene soprattutto quando siamo stati al completo, poi- ma questa puó anche essere colpa mia- si è dovuto adattare anche ad altri compiti. E lo stesso discorso puó valere anche per Adopo: l'anno scorso ha disputato un campionato splendido, ma lui ha voglia ancora di migliorarsi".

Ultimi video

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Torino, Baroni espulso per proteste: salterà derby
15:22
Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"
15:05
Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele"
14:32
Juve, superata quota 39mila spettatori per lo Sporting
14:20
Lazio, Dia: "Pronti per Cagliari, voglio aiutare squadra con gol"