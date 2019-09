Il Cagliari si è ritrovato ad Asseminello all'indomani della vittoria per 3-1 sul Genoa. Procede così la preparazione verso l'impegno di mercoledì sera a Napoli, primo turno infrasettimanale della stagione. I giocatori maggiormente impiegati nel match di campionato hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri, lavoro neuromuscolare reattivo prima delle esercitazioni sul due contro due. Chiusura con la partitella a campo ridotto. Radja Nainggolan ha proseguito il suo lavoro personalizzato finalizzato al recupero dall'infortunio al polpaccio. Si torna in campo domenica per una seduta pomeridiana.