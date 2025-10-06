Cagliari, ora la sosta per recuperare gli infortunati

Una sosta dopo il sofferto pareggio di Udine. Per poi sperare di rimettere in sesto in due settimane Zappa, Mina, Luperto e Gaetano. Per Belotti, invece, bisognerà aspettare la prossima primavera: dopo l'operazione per la lesione del crociato è partito a Bologna per un mese di rieducazione. E a novembre - secondo quanto riferito dal presidente Tommaso Giulini in un'intervista prima della gara del Friuli - tornerà a Cagliari: arruolabile tra marzo e aprile. Dalle parole di Giulini anche la conferma che il Cagliari non cercherà tra gli svincolati il sostituto del Gallo: fiducia a Borrelli (premiata subito con il primo gol in Serie A), Kilicsoy e Pavoletti (anche per lui la soddisfazione almeno del ritorno in campo dopo cinque mesi). Il futuro? "Il nostro percorso è lungo e difficile- ha spiegato il tecnico Fabio Pisacane nella sala stampa del Friuli - dobbiamo fare un salto in avanti dal punto di vista della mentalità, non accettando un calcio rinunciatario ma anche risultando solidi nella lettura dei momenti della gara". Ripresa mercoledì pomeriggio ad Assemini. Ma molti giocatori non ci saranno per gli impegni con le nazionali. I due esterni di fascia destra e sinistra Palestra e Idrissi sono stati convocati dalla Under 21. Mina è stato chiamato dalla Colombia: condizioni fisiche permettendo dovrebbe partire subito per il Sud America. Luvumbo volerà in Angola, Kilicsoy in Turchia con l'Under 21. E anche Obert sarà impegnato con la Slovacchia. Per i rossoblù probabile amichevole alla fine della settimana come era accaduto durante la precedente sosta.