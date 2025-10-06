Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, ora la sosta per recuperare gli infortunati

06 Ott 2025 - 15:07
© Getty Images

© Getty Images

Una sosta dopo il sofferto pareggio di Udine. Per poi sperare di rimettere in sesto in due settimane Zappa, Mina, Luperto e Gaetano. Per Belotti, invece, bisognerà aspettare la prossima primavera: dopo l'operazione per la lesione del crociato è partito a Bologna per un mese di rieducazione. E a novembre - secondo quanto riferito dal presidente Tommaso Giulini in un'intervista prima della gara del Friuli - tornerà a Cagliari: arruolabile tra marzo e aprile. Dalle parole di Giulini anche la conferma che il Cagliari non cercherà tra gli svincolati il sostituto del Gallo: fiducia a Borrelli (premiata subito con il primo gol in Serie A), Kilicsoy e Pavoletti (anche per lui la soddisfazione almeno del ritorno in campo dopo cinque mesi). Il futuro? "Il nostro percorso è lungo e difficile- ha spiegato il tecnico Fabio Pisacane nella sala stampa del Friuli - dobbiamo fare un salto in avanti dal punto di vista della mentalità, non accettando un calcio rinunciatario ma anche risultando solidi nella lettura dei momenti della gara". Ripresa mercoledì pomeriggio ad Assemini. Ma molti giocatori non ci saranno per gli impegni con le nazionali. I due esterni di fascia destra e sinistra Palestra e Idrissi sono stati convocati dalla Under 21. Mina è stato chiamato dalla Colombia: condizioni fisiche permettendo dovrebbe partire subito per il Sud America. Luvumbo volerà in Angola, Kilicsoy in Turchia con l'Under 21. E anche Obert sarà impegnato con la Slovacchia. Per i rossoblù probabile amichevole alla fine della settimana come era accaduto durante la precedente sosta.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

01:48
Rullo Napoli Hojlund OK OK

Il Napoli si innamora di Højlund

00:52
MCH ENZO ZIDANE ALGERIA MCH

Luca Zidane, figlio di Zinedine, convocato dall'Algeria

01:17
Bayern, solo vittorie

Bayern, solo vittorie

01:42
Finalmente Cancellieri

Finalmente Cancellieri

01:43
Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lazio – Zaccagni
16:22
Lazio, Zaccagni fuori tre settimane
16:22
Germania, il cancelliere Merz favorevole all'abolizione del Var
Gabriele Gravina
16:00
Figc, Gravina: "Italia-Israele si giocherà, faremo di tutto per vincere"
15:40
Napoli, Hojlund: "De Bruyne fantastico, uno dei migliori con cui giocare"
15:18
Europei U21, tedesco Jöllenbeck arbitro di Italia-Svezia