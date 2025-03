Cagliari, Nicola: "Dobbiamo migliorare nella determinazione"

"Alle volte siamo troppo puliti, troppo precisi quando invece contro squadre di livello si può andare in difficoltà e così è successo nel secondo tempo. Sul primo gol potevamo fare meglio, dovevamo essere più lucidi. Questo è il nostro step migliorativo. Se riusciamo a fare questo possiamo giocarci tutte le partite. Sul 2-1 abbiamo cercato di alzare il baricentro rischiando anche qualcosa in più. Detto questo, io ci credo perché questi ragazzi fanno delle partite in cui nessuno li mette mai con le spalle al muro. Dobbiamo migliorare però in determinazione. I punti si possono fare ovunque e questa deve essere la nostra ambizione. Ho sempre detto ai ragazzi che voglio una squadra competitiva su tutti i campi: lo siamo stati ma dobbiamo essere più sgamati e avere la bava alla bocca. Sono aspetti migliorabili". Così Davide Nicola, allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta con il Bologna.