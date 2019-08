Rolando Maran commenta la sconfitta in casa all'esordio col Brescia: "Avevamo preparato bene la partita, poi qualcosa ci ha condizionato, come due rischi nel primo tempo. Potevamo comunque portare a casa il risultato, viste le occasioni, ma non è andata bene. Non siamo stati continui nell'essere squadra, anche a centrocampo, ma al di là di tutto dobbiamo sbagliare meno ed essere più lucidi, meno prevedibili".