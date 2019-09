Il Cagliari di Maran ha perso in casa contro l'Inter restando a quota zero punti dopo due partite, entrambe in casa: "Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo riscattato la sconfitta contro il Brescia anche se non abbiamo vinto - ha commentato il tecnico rossoblù -. Quando giochi contro grandi squadre hai anche bisogno di un po' di fortuna. Meritavamo il pareggio". Su Nainggolan: "Può giocare ovunque".