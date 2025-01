Prosegue la preparazione del Cagliari alla sfida di campionato in casa con la Lazio, in programma lunedì sera all'Unipol Domus. Dopo dei lavori di attivazione atletica, esercitazioni dedicate al possesso palla e sviluppi di gioco. A concludere la seduta una serie di partitelle giocate ad alta intensità. Lavori atletici personalizzati per Zito Luvumbo. Domani è prevista una seduta mattutina.