"No al razzismo". Lo ha ribadito il Cagliari calcio, questa sera prima della gara con il Genoa alla Sardegna Arena, distribuendo ai tifosi un volantino per sensibilizzare tutti su un tema caldo, evitare episodi non consoni e individuare subito i responsabili. "Aiutaci a far capire a chi dovesse tradire i nostri valori che questo non puo' essere il suo stadio", si legge nel volantino, che si conclude con la celebre poesia del Premio Nobel Grazia Deledda "Noi siamo Sardi", che inizia cosi': "Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi".