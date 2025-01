Cagliari dà l'addio terzultimo posto a suon di rimonte

Una vittoria. Ventuno punti. E la classifica è cambiata di botto: dal terzultimo posto alla 13/a posizione. Il Cagliari respira. Il presidente Tommaso Giulini spera che quella con il Lecce sia stata la partita della svolta. E allo stesso tempo punta su umiltà e lavoro. Davide Nicola la vede con molto realismo: bene, ma le squadre che lottano per la salvezza sono tutte racchiuse in pochi punti. Come dire: ci sarà ancora da soffrire. Futuro da scrivere. Ma c'è una certezza: quando il Cagliari prende uno schiaffo, lo restituisce. A volte, come ieri, anche con gli interessi. In altre parole: è la squadra delle rimonte. Prendiamo le ultime tre partite: i rossoblu hanno conquistato sette punti. Sempre, con Monza, Milan e Lecce, partendo da situazioni di svantaggio. Non una novitá: era giá successo con i pareggi con il Genoa e il Milan, altri due punti. Con la Lazio, andando a ritroso, il Cagliari aveva rimesso in piedi la gara, ma solo temporaneamente. Anche la vittoria (3-2) con il Torino era stata in qualche modo stuzzicata dal due a uno per i granata. In rimonta anche il pari con la Juventus. Tirando le somme: tredici punti su ventuno sono stati conquistati dopo essere stati sotto. Un bel segnale di carattere. Ma Nicola preferirebbe magari non fidarsi troppo del "tanto poi recuperiamo". Sull'argomento è stato abbastanza chiaro: "Non penso che abbiamo bisogno di prendere lo schiaffo per reagire, a volte l'episodio può incidere, talvolta siamo andati sopra noi e siamo stati ripresi, insomma ciò che conta è perseverare senza esaltarsi o deprimersi". Contro il Lecce una delle vittorie più rotonde degli ultimi anni. Dallo 0-1 al 4-1 dopo i quattro cambi: tutti ì i giocatori entrati sono stati decisivi, con gol o con assist. Le sorprese sono state Gaetano e Marin. Presi o tenuti per alzare il livello di qualitá della squadra, nel girone di andata, per un motivo o per l'altro, non sono stati all'altezza delle aspettative. Ieri, invece, hanno fatto la differenza: giocate non solo pulite, ma anche decisive. I migliori "acquisti" di gennaio. Per quanto riguarda il mercato Cagliari alla ricerca di un'altra punta. Le piste più calde sono quelle che portano agli ex Cremonese Dessers (ora in Scozia) e Okereke (in Turchia).