Serie A, Cagliari-Como 1-2: Da Cunha vale un nuovo aggancio alla Roma per Fabregas

LE STATISTICHE

-Cesc Fàbregas ha conquistato 100 punti da allenatore in Serie A, diventando solo il secondo tecnico nella storia a raggiungere questo traguardo sulla panchina del Como, dopo Mario Varglien (114 con i lariani, considerando i tre punti a vittoria da sempre).

-Solo Federico Dimarco (12) ha preso parte a più reti di Martin Baturina in Serie A da inizo 2026: sette, frutto di quattro reti e tre assist.

-Solo Lamine Yamal (otto; classe 2007) è più giovane di Martin Baturina (sette, 4G+3A; classe 2003) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno sette reti nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2026.

-Ciascuno dei cinque tiri con cui Martin Baturina ha centrato lo specchio della porta in questa Serie A è andato a bersaglio; tra i giocatori con almeno cinque reti nei maggiori cinque campionati europei, nessuno conta meno conclusioni in porta del classe 2003.

-Il Como è l'unica squadra in doppia cifra di reti dalla distanza in questa Serie A: 10, incluso il gol odierno di Lucas Da Cunha. In generale, solo Aston Villa (13), Barcellona e Bournemouth (11 entrambe) vantano più marcature da fuori area rispetto ai lariani nei maggiori cinque campionati europei in corso (10 anche PSG e Marsiglia).

-Lucas Da Cunha (3G+3A) è diventato il terzo giocatore del Como con almeno tre gol segnati e almeno tre assist serviti in questa Serie A, dopo Nico Paz (9G+6A) e Martin Baturina (5G+3A); solo Inter (cinque) e Juventus (quattro) ne contano di più (tre anche Napoli e Sassuolo).

-Solo l'Inter (43) vanta più gol su azione rispetto al Como (34) in questa Serie A, incluse entrambi le reti nel match odierno siglate da Martin Baturina e Lucas Da Cunha.

-Nessuna squadra ha segnato più gol del Como entro i primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: nove, al pari di Inter e Napoli.

-Il Cagliari (due) è la squadra che ha segnato meno gol nel corso dei primi 30’ di gioco in questa Serie A, mentre il Como ne conta ben 15 (al pari del Napoli), meno solo dell'Inter (17).

-Solo Inter e Napoli (15 entrambe) hanno chiuso il primo tempo in vantaggio più spesso del Como (12, incluso l'1-0 all'intervallo nel match odierno contro il Cagliari), nella Serie A in corso.

-Il Como ha ottenuto un successo esterno contro il Cagliari per la prima volta nella propria storia in Serie A.

-Il 67% delle reti messe a segno dal Cagliari in questo campionato sono arrivate nel secondo tempo (20/30): record in percentuale nel torneo in corso.

-Sebastiano Esposito ha stabilito il proprio record di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A: nove, frutto di quattro gol e cinque assist - il suo precedente record personale era di otto (tutte marcature), registrato nella passata edizione del torneo con l'Empoli.

-Nessun giocatore del Cagliari ha segnato più reti di Sebastiano Esposito in questa Serie A: quattro, al pari di Semih Kiliçsoy.

-Adam Obert ha preso parte a tre reti in questo campionato (tre assist), record personale per il classe 2002 in una singola stagione tra Serie A e Serie B - superate le due partecipazioni attive della scorsa edizione del massimo torneo (1G+1A, sempre con il Cagliari).