I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare la settimana di allenamenti che porterà alla partita di Parma, valida per la terza giornata di campionato. Dopo l'attivazione a secco che ha aperto la seduta, la squadra si è dedicata ad una serie di esercitazioni tattiche su fase offensiva. Quindi, partitella a campo ridotto. Hanno preso parte all'allenamento Robin Olsen, Luca Pellegrini e Marko Rog, reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali. Personalizzato per Luca Ceppitelli, parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Domani il gruppo tornerà in campo per una doppia seduta di allenamento.