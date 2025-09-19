Cagliari, Belotti: "Sento la fiducia e gioco libero"

Alla 350.ma presenza in Serie A, Andrea Belotti è stato il grande protagonista della rimonta del Cagliari col Lecce grazie a una doppietta. "Sono molto contento perché oggi credo che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione - ha detto il Gallo -. Volevamo i tre punti e sapevamo che non era facile. Anche quando eravamo sotto 1-0 la squadra girava bene ed eravamo fiduciosi. Mi ricorderò sicuramente questa partita". "Ho giocato anche la scorsa partita e sento la fiducia del mister e dei compagni. Sono libero di esprimermi ed è quello che cerco e che voglio. Devo migliorare anche se ho 31 anni - ha aggiunto -. La classifica? E' presto per guardarla. Sappiamo qual è il nostro cammino e il nostro obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo prima possibile".