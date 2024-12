Cagliari-Atalanta, vietata trasferta ai tifosi bergamaschi

Trasferta vietata per i tifosi dell'Atalanta a Cagliari. Per l'incontro tra i rossoblu e i bergamaschi, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma sabato 14 dicembre alle ore 15 nello stadio Unipol Domus, il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo. Il provvedimento è stato emesso per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.